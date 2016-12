GASOLINE State average: $2.33/gallon (last year $2.26). Upstate avg: $2.31/gallon (last year $2.24). Local: Stewarts Long Lake $2.45; Mountain Market Speculator $2.49. DIESEL State average: $2.60/gallon (last year $2.54). HEATING OIL Statewide avg.: $2.57/gallon (last year $2.48). North Country avg.: $2.46/gallon (last year $2.40). PROPANE Statewide avg.: $2.43/gallon (last year $2.29). North Country avg.: $2.85